Отопительный сезон в Минской области: все котельные получили паспорта готовности

Новости Беларуси. В Минском области завершается подготовка к отопительному сезону. Все котельные области получили паспорта готовности. Фронт работ, который провели на объектах, очень широк: это и тепловая реабилитация домов, и замена теплосетей, и ремонт котельного оборудования.

По прогнозам, отопление жителям области подадут в середине октября, когда будут соответствующие погодные условия. В первую очередь начнут обогревать учреждения образования и здравоохранения, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.