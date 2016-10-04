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Отопительный сезон в Минской области: все котельные получили паспорта готовности

04 октября 2016 13:19
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Новости Беларуси. В Минском области завершается подготовка к отопительному сезону. Все котельные области получили паспорта готовности. Фронт работ, который провели на объектах, очень широк: это и тепловая реабилитация домов, и замена теплосетей, и ремонт котельного оборудования.

По прогнозам, отопление жителям области подадут в середине октября, когда будут соответствующие погодные условия. В первую очередь начнут обогревать учреждения образования и здравоохранения, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

# общество # Отопительный сезон

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