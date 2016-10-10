Отопительный сезон в Беларуси: тепло в квартиры по всей стране придет в ближайшие дни

Новости Беларуси. В Беларуси начался отопительный сезон. Долгожданное тепло постепенно приходит во все регионы. Подключить необходимые системы обогрева коммунальные службы обещают в течение трех дней. 10 октября батареи потеплели в квартирах, театрах, учебных заведениях, общежитиях и гостиницах. В социальных объектах они греют уже несколько дней. Последние на очереди – офисные и административные здания, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Минская ТЭЦ-4 – одна из самых крупных в стране. Ее работники отвечают за комфорт половины жителей столицы. Игорь Вильевич уже сороковой год к ряду наблюдает за стартом отопительного сезона, так сказать, изнутри.

Игорь Кунин, начальник смены электростанции «Минская ТЭЦ-4» РУП «Минскэнерго»:

На данный момент на станции идет пуск третьей турбины и одного из котлов. После этого станция выйдет на суточный график нагрузки той, которая задана диспетчерами энергосистемы.

За час работы по трубам проходит около 16 тысяч тонн воды, в особо холодные зимние дни эта и без того внушительная цифра увеличивается почти в два раза. А вот сама электростанция довольно экономичная.

Андрей Котов, начальник производственно-технического отдела филиала «Минская ТЭЦ-4» РУП «Минскэнерго»:

Работа на газу гораздо экономичней, гораздо экологичней, если сравнивать с работой этого оборудования при сжигании мазута.

Долгожданное тепло, как водится, приходит в каждый уголок страны поэтапно. Приоритет – социально значимые объекты: больницы, школы и детские сады. Здесь батареи потеплели еще накануне выходных.

Ольга Самусева, мама, житель Могилева:

На прошлой неделе нам приходилось колготочки надевать, штанишки, чтобы ручки были закрыты – длинные рукава, а на этой неделе уже шортики, маечки. Деткам хорошо.

А вот ощутить тепло в квартирах еще на прошлой неделе в пятницу посчастливилось жителям Витебской области. Процесс подачи тепла в квартиры 10 октября стартовал в Гродненской и Брестской областях.

Надежда Холод:

Дома очень тепло. Я даже как-то не заметила. Но сейчас как подошла – вообще. Я-то думаю, чего уже без тапочек хожу.

Руслан Любрицкий:

Как будто зима кончилась и наступило лето.

Потеплело и в домах минчан. Алексей Вишнедатский за день успел впустить тепло уже в восемь многоквартирных домов.

В течение трех дней коммунальные службы города обещают обеспечить теплом все квартиры. И как шутят во всемирной паутине, главные слова межсезонья «нам дали отопление» на этой неделе услышит абсолютно каждый житель Беларуси.