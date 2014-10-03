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Отопительный сезон стартовал в Беларуси

03 октября 2014 07:12
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Новости Беларуси. Отопительный сезон стартовал в Беларуси. 3 октября в Минске тепло начнет поступать в школы, детские сады, больницы и другие социальные учреждения города. А накануне соцобъекты начали обогревать в Витебской области.

Как правило отопление потребителям первой группы начинают включать, если на протяжении пяти дней среднесуточная температура не превышает плюс 10.

А для жилого сектора столбики термометров должны показывать ниже 8 градусов.

В республике уже все готово к приходу зимнего минуса. Паспорта готовности получили жилищно-эксплуатационные службы, жилой фонд, учреждения образования и здравоохранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Отопительный сезон

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