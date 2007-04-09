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Отопительный сезон продолжится

09 апреля 2007 09:15
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Несмотря на похолодание, в квартирах минчан прохладней не станет, утверждают столичные энергетики.

На минувшей неделе в Минске провели температурные испытания теплосетей. Не все трубы выдержали проверку жарой, однако неполадки успели вовремя устранить, и сейчас теплосети работают без сбоев. Благодаря тому, что нынешний март оказался теплее прошлогоднего почти на девять градусов, затраты на энергоресурсы удалось значительно сократить. Природную экономию подсчитали на сегодняшней планерке в Мингорисполкоме.

Тем временем, прогнозы синоптиков на вторую половину апреля весьма неутешительны. Территория Беларуси - под влиянием обширного циклона. Столбик термометра может опускаться ночью до -7, а днем ожидается не выше 6 градусов тепла. В самые холодные дни не исключены дождь и мокрый снег.

# общество

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