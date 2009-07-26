Отныне в Бресте огни города будет зажигать фонарщик

А точнее – 17 декоративных фонарей, внутри которых – керосиновые лампы. Таким образом, в городе возродили старую традицию.

Только после того, как фонарщик вечером зажжёт «живой» свет, включается всё освещение города. А на рассвете он же будет тушить огни.

Эта традиция зародилась в середине 19-го века. Чтобы возродить её, пришлось отыскать и специальные лекала костюма. Его шили по специальному заказу минские и брестские кутюрье. К слову, нынешний смотритель фонарей более 30-ти лет проработал в «Брестгорсвете».

В честь неординарного события на улице также установили памятный знак. У брестчан зародилась и новая традиция, если прикоснуться к необычным фонарям – обязательно повезет.