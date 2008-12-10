Отныне клиентов в студиях загара будет встречать медперсонал

Таковы требования Минздрава. Этот документ устанавливает более строгие, нежели сегодня, правила работы организаций. Услуги соляриев - это один из видов физиотерапии: во время процедуры используется ультрафиолетовое излучение. Желающим приобрести бронзовый оттенок кожи нужно будет проконсультироваться с физиотерапевтом или дерматологом, чтобы оценить свое состояние и получить назначение схемы солнечных ванн. В Беларуси в настоящее время насчитывается более 400 соляриев.