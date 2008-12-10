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Отныне клиентов в студиях загара будет встречать медперсонал

10 декабря 2008 17:49
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Таковы требования Минздрава. Этот документ устанавливает более строгие, нежели сегодня, правила работы организаций. Услуги соляриев - это один из видов физиотерапии: во время процедуры используется ультрафиолетовое излучение. Желающим приобрести бронзовый оттенок кожи нужно будет проконсультироваться с физиотерапевтом или дерматологом, чтобы оценить свое состояние и получить назначение схемы солнечных ванн. В Беларуси в настоящее время насчитывается более 400 соляриев.
# общество

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