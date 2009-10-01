Отметку в 60 лет перешагнула Китайская Народная Республика

Сегодня в Поднебесной отмечается главный государственный праздник - годовщина образования КНР.

Центральные площади и улицы столицы украсили огромные композиции из живых цветов с фигурами дракона, павлина и слона - традиционных символов-покровителей Китая.

Празднование дня образования КНР продолжится пять дней. В парках Пекина пройдут народные гулянья, а вечером небо разукрасит большой фейерверк.

Китай – давний и надежный партнер Беларуси во всех сферах: от культуры до международного сотрудничества и экономики. Товарооборот Беларуси и Китая в 2008 году достиг двух миллиардов долларов, что в полтора раза выше уровня 2007 года. Наша страна рассчитывает на сохранение и приумножение достигнутой динамики взаимодействия.