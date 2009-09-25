Отменен первый комплексный указ, регламентирующий отношения в сфере рекламы

В целях оптимизации системы законодательства Беларуси утратившим силу признан указ от 3 июня 1996 года № 210 «О некоторых вопросах осуществления рекламной деятельности» и нормы, которыми вносились в него изменения и дополнения.

Соответствующий указ № 470 «О признании утратившими силу некоторых указов и положений указов Президента Республики Беларусь» глава государства Александр Лукашенко подписал 24 сентября.

Этот документ был первым комплексным актом в Беларуси, который упорядочил отношения в сфере рекламы. Однако он утратил актуальность в связи с изданием новой редакции законов «О рекламе» и «О защите прав потребителей», которые системно и в более полном объеме регламентируют отношения, регулировавшиеся этим указом. В связи с тем, что в эти законы включены нормы указа, признание его утратившим силу позволит уменьшить число актов, регламентирующих одни и те же отношения, что должно упростить правоприменительную деятельность субъектов хозяйствования, сообщает БЕЛТА.