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Отмена полёта экипажа ракеты «Союз МС-25»! В чём причина и как это повлияет на космическую программу?

22 марта 2024 18:11
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Решение о пуске ракеты-носителя «Союз-2» принято по результатам детального обсуждения причин, по которым была прервана процедура старта накануне. Сразу после произошедшего Роскосмос дал подробную информацию о случившемся и о состоянии экипажа. Также был озвучен резервный день – 23 марта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Миллионы людей по всему миру ждали подтверждения предварительной информации Роскосмоса. В городе остаются многочисленные туристы, которые приехали, чтобы стать свидетелями космического события. Продолжают работать и журналисты. Как сообщает наша съемочная группа, корабль «Союз МС-25» с экипажем на борту доберется до МКС по двухсуточной схеме сближения.

Все подробности у Константина Герцева.

Константин Герцев, корреспондент:
Вчерашняя отмена запуска ракеты «Союз-2.1а» с Олегом Новицким, Мариной Василевской и Трейси Дайсон на борту, конечно, повергла в шок фанатов космоса и подлила масло в огонь скептикам, но лишь подогрела интерес вокруг этого события. Какие только версии ни звучали в медиа за последние сутки: от теории мирового заговора до качества деталей. Но решение окончательное – старту быть. Завтра, 23 марта, в 15:36 по минскому времени.

Отмена полёта экипажа ракеты «Союз МС-25»! В чём причина и как это повлияет на космическую программу?-1

За 20 секунд до пуска, за которым следили тысячи туристов на Байконуре и миллионы зрителей у экранов, сработала автоматика и своего рода сорвала стоп-кран. Причина в просадке напряжения химического источника тока. Случай, когда экипаж уже на борту, но полет не состоялся, второй в истории отечественной космонавтики. Впервые перенести старт пришлось в 1969 году космонавту Владимиру Шаталову: тогда отказал гироскопический прибор. В мировой практике подобных инцидентов не меньше. В США запуск ракеты Илона Маска Falcon 9 переносили трижды.

Отмена полёта экипажа ракеты «Союз МС-25»! В чём причина и как это повлияет на космическую программу?-4

Наталья Бурцева, автор и сценарист документальных фильмов телестудии Роскосмоса:
Олег Викторович перенес такое количество испытаний в своей жизни, что он достойнейший космонавт, Герой России. Безусловно, я уверена: он будет и Героем Беларуси. Потому что кто если не он? Поэтому уверена, что он спокойно все это переносит, он все это понимает. Очень достойно. Более того, я уверена, что вокруг людей тоже всех успокаивает, потому что он знает, что все штатно, что все будет нормально. На то они и космонавты, чтобы все это преодолевать и относиться к этому по-космически.

Отмена полёта экипажа ракеты «Союз МС-25»! В чём причина и как это повлияет на космическую программу?-7

Кто как не родственники знают, каково в самые сложные моменты. Наталья Стрекалова – дочь легендарного советского космонавта Геннадия Стрекалова. Впервые приехала на Байконур специально на старт «МС-25» и уверена: завтра нас ждет космическое чудо.

Отмена полёта экипажа ракеты «Союз МС-25»! В чём причина и как это повлияет на космическую программу?-10

Наталья Стрекалова, дочь космонавта-исследователя Г. Стрекалова:
Мне кажется, что они настолько профессионалы, и нервная система, я думаю, что у них крепка. Поэтому, конечно, чувство сожаления у них есть, но они верят и надеются, что завтра у них все получится.

Отмена полёта экипажа ракеты «Союз МС-25»! В чём причина и как это повлияет на космическую программу?-13

В успешности старта уверены и дублеры, они до сих пор на подстраховке. Анастасия Ленкова и Марина Василевская на протяжении всей подготовки были бок о бок. Отбор кандидаток, центрифуги ада, экзамены, проводы на космодром. Завтра также, как и вчера: гостиница, скафандры, пуск – вместе до крайнего.

Отмена полёта экипажа ракеты «Союз МС-25»! В чём причина и как это повлияет на космическую программу?-16

Анастасия Ленкова, участница космического полета:
Очень сильная девушка, очень общительная, коммуникабельная, образованная, привлекательная. Она старается ко всем найти подход, всем понравиться. Такая яркая… Достойный очень выбор.

Отмена полёта экипажа ракеты «Союз МС-25»! В чём причина и как это повлияет на космическую программу?-19

На том же месте будут и толпы туристов. Несмотря на возврат билетов, доплаты за гостиницы и туры, они остались на Байконуре. Кстати, город отмечает один из главных праздников Казахстана – Наурыз – день весеннего равноденствия, поэтому веселью точно быть вдвойне.

Отмена полёта экипажа ракеты «Союз МС-25»! В чём причина и как это повлияет на космическую программу?-22

Потеряны практически все билеты, куча денег, тем не менее тут празднуют, готовятся к Наурыз. Мы уже поели баурсаки. Казахи все счастливые и довольные. Мы все-таки думаем, что наши ребята полетят. Мы верим. У нас всего пара человек уехали, и то потому, что они не могут. У них там работа.

Отмена полёта экипажа ракеты «Союз МС-25»! В чём причина и как это повлияет на космическую программу?-25

Могут быть трудности, непредвиденные обстоятельства, мне кажется. Настроение после пуска, который состояться должен, но уже удачно, потому что дважды в одну воронку снаряд не падает. Должно быть на порядок выше, чем если бы все получилось вчера.

Константин Герцев, корреспондент:
Перенос старта внес коррективы и по продолжительности полета до МКС. Вместо запланированных трех часов экипаж будет добираться до станции порядка 50. Напомню, после завершения работы Олег Новицкий и Марина Василевская должны забрать американского астронавта Лорел ОХару и уже вместе вернуться на землю на корабле «Союз МС-24».

Отмена полёта экипажа ракеты «Союз МС-25»! В чём причина и как это повлияет на космическую программу?-28

Отмена полёта экипажа ракеты «Союз МС-25»! В чём причина и как это повлияет на космическую программу?-30

Еще одно решение государственной комиссии – сохранение сроков работы экипажа на Международной космической станции – 12 суток. Напомним, у Марины Василевской запланировано восемь научных экспериментов. Поэтому с учетом новой даты стыковки с МКС – 25 марта – возвращение на Землю переносится на 6 апреля.

# Белорусские космонавты # общество # Константин Герцев

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