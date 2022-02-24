«Отличная возможность поучаствовать в будущем страны». Студентка БГУ приняла участие в досрочном голосовании

Новости Беларуси. Свою гражданскую позицию активно проявляет молодежь – утверждает наш корреспондент Вероника Кудринецкая. 24 февраля она работает на одном из участков в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Свою гражданскую позицию активно проявляет молодежь – утверждает наш корреспондент Вероника Кудринецкая. 24 февраля она работает на одном из участков в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
У нас есть возможность в режиме реального времени показать, как проходит голосование там.
Вероника Кудринецкая, корреспондент:
Наша съемочная группа прямиком из Центризбиркома переместилась на один из столичных участков для голосования. Хочу напомнить, что всего по стране их работает 5 500, в столице – почти 700. Участок, на котором находимся мы сейчас, 56-й, он расположен в общежитии. Чаще всего участки для голосования располагаются в школах, детских садах, учреждениях здравоохранения, санаториях, воинских частях и выше упомянутых общежитиях, потому что здесь большое количество молодежи, которая участвует в досрочном голосовании по внесению изменений в Основной закон страны.
Александра Сувалова, студентка второго курса БГУ, одна из тех, кто уже досрочно проголосовал. Сейчас узнаем у нее, почему она сделала свой выбор досрочно и почему вообще решила поучаствовать в референдуме.
Александра Сувалова, студентка БГУ:
Я приняла участие в референдуме, потому что я считаю, что это отличная возможность для студентов поучаствовать в будущем своей страны и будущих поколений. Я сделала это досрочно, потому что я, как и большинство студентов, проживаю в общежитии и на выходные я уезжаю домой, поэтому это отличная возможность проголосовать именно в общежитии. Также хотелось бы отметить, что поправки в Конституцию – это очень важно. Особенно мне очень интересна поправка про историческую память, для того чтобы сохранить вообще память про Великую Отечественную войну.
Вероника Кудринецкая:
Хочу напомнить нашим телезрителям, что 24 февраля идет третий день досрочного голосования. Оно началось во вторник, 22 февраля, и продолжится по 26 февраля. Но, конечно же, на участках для голосования основной наплыв голосующих белорусов ожидают именно 27 февраля, в воскресенье.
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