«Отличная возможность поучаствовать в будущем страны». Студентка БГУ приняла участие в досрочном голосовании

Новости Беларуси. Свою гражданскую позицию активно проявляет молодежь – утверждает наш корреспондент Вероника Кудринецкая. 24 февраля она работает на одном из участков в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

У нас есть возможность в режиме реального времени показать, как проходит голосование там.

Вероника Кудринецкая, корреспондент:

Наша съемочная группа прямиком из Центризбиркома переместилась на один из столичных участков для голосования. Хочу напомнить, что всего по стране их работает 5 500, в столице – почти 700. Участок, на котором находимся мы сейчас, 56-й, он расположен в общежитии. Чаще всего участки для голосования располагаются в школах, детских садах, учреждениях здравоохранения, санаториях, воинских частях и выше упомянутых общежитиях, потому что здесь большое количество молодежи, которая участвует в досрочном голосовании по внесению изменений в Основной закон страны. Александра Сувалова, студентка второго курса БГУ, одна из тех, кто уже досрочно проголосовал. Сейчас узнаем у нее, почему она сделала свой выбор досрочно и почему вообще решила поучаствовать в референдуме.