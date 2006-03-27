Открываются новые стоянки

В столице открывается вторая зона платных неохраняемых парковок.В нее вошла территория в границах улиц Городской Вал, Немига, площади Свободы, улицы Ленина, проспекта Независимости. Общее количество мест для машин второго участка составляет около трехсот. Стоянка до 20 минут будет стоить чуть более тысячи рублей, за час придется заплатить чуть более двух тысяч рублей, а месячная аренда парковки составит 87 тысяч рублей. Оплата за парковку предусмотрена и для владельцев транспортных средств, проживающих на территории второй зоны платных парковок. Для этого надо будет приобрести льготную карточку, которая обойдется чуть больше семи тысяч рублей. Напомним, что первая зона, ограниченная улицами Интернациональной, Торговой, Кирилла и Мефодия и площадью Свободы, начала действовать 12 сентября прошлого года.