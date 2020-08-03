Открывается внеочередная сессия белорусского парламента

Новости Беларуси. 3 августа начнётся третья внеочередная сессия Палаты представителей и Совета Республики Национального собрания Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Депутатский корпус примет решение о проведении совместного заседания палат парламента для заслушивания обращения Президента с ежегодным Посланием белорусскому народу и Национальному собранию.

Как ранее заявлял глава государства, изначально запланированное на середину апреля Послание было отложено прежде всего по причине неопределенности ситуации в мире на фоне пандемии и того, какое влияние это окажет на Беларусь.

В Совете Республики также рассмотрят вопросы о даче согласия на назначение членов правления Нацбанка. В повестке также рассмотрение ряда законопроектов.