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Открывается 64-ая сессия Генассамблеи ООН

23 сентября 2009 08:01
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Форум продлится до 30 сентября.

В нем примут участие свыше 120 делегаций, в том числе и из Беларуси.

Министр иностранных дел Беларуси Сергей Мартынов представит позицию государства по наиболее актуальным международным проблемам. Основные усилия нашей делегации будут направлены на продвижение белорусских инициатив. Это принятие Глобального плана действий по борьбе с торговлей людьми, проект по возобновляемым источникам энергии и увеличению международной поддержки странам со средним уровнем доходов.

Планируется, что руководитель белорусского внешнеполитического ведомства также проведет встречи с руководством Секретариата ООН, некоторых международных организаций, министрами иностранных дел ряда государств Европы, Азии, Африки и Латинской Америки.

# общество

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