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«Открываете людям мир информации». Президент поздравил работников печати с профессиональным праздником

05 мая 2023 07:24
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Новости Беларуси. Сегодня, 5 мая, отмечается День печати. Праздник, установленный Указом Президента, отмечается ежегодно 5 мая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 111 лет назад увидел свет первый номер газеты «Правда». Корни белорусской печати куда глубже – от Франциска Скорины. Но именно в наши дни это слово – правда – так актуально.  

«Этот праздник объединяет тысячи увлеченных и творческих мастеров печатного слова – продолжателей национальных традиций журналистики и просвещения», – говорится в поздравлении Александра Лукашенко работникам печати.  

«Открываете людям мир информации». Президент поздравил работников печати с профессиональным праздником-1

В нашей стране, по данным на конец 2022 года, издается 377 газет и 571 журнал. А распространяется более 4 тысяч зарубежных печатных СМИ. Масштабное перестроение проходит региональная пресса. Образуются укрупненные редакции – холдинги. Первые итоги их работы подведут в середине года, но уже сегодня известно: подписные тиражи растут. А значит, печатному слову верят, оно востребовано и актуально.  

# СМИ Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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