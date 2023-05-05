«Открываете людям мир информации». Президент поздравил работников печати с профессиональным праздником

Новости Беларуси. Сегодня, 5 мая, отмечается День печати. Праздник, установленный Указом Президента, отмечается ежегодно 5 мая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 111 лет назад увидел свет первый номер газеты «Правда». Корни белорусской печати куда глубже – от Франциска Скорины. Но именно в наши дни это слово – правда – так актуально.

«Этот праздник объединяет тысячи увлеченных и творческих мастеров печатного слова – продолжателей национальных традиций журналистики и просвещения», – говорится в поздравлении Александра Лукашенко работникам печати.