Открытый Кубок Беларуси по пожарно‑спасательному спорту проходит в Витебске

Витебск на четыре дня стал площадкой для открытого Кубка Беларуси по пожарно‑спасательному спорту – соревнования проходят на призы министра по чрезвычайным ситуациям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В турнире участвуют 9 команд – более 180 спортсменов со всей страны. Они соревнуются в четырех дисциплинах: подъеме по штурмовой лестнице, 100‑метровой полосе препятствий, пожарной эстафете (четыре по 100 метров) и боевом развертывании от мотопомпы. Для тренерского штаба Кубок – важный этап подготовки к главным стартам сезона.

Евгений Палоников, главный судья соревнований:

Уже на следующей неделе мы убываем в город Жуковский, Российская Федерация, где наша сборная юношей и девушек будет отстаивать честь нашей страны на чемпионате мира. А взрослая команда (мужчины и женщины) продолжит подготовку к чемпионату мира среди мужчин и женщин. Он состоится в этом году в городе Баку, Азербайджанская Республика, со 2 по 8 ноября.

Сергей Саланович, заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Беларуси:

Пожарно‑спасательный спорт – это спорт во имя спасения. Он объединяет всех людей, которые готовы прийти на помощь людям в трудную ситуацию. И важна вот эта, как вы говорите, минутная либо сиюминутная готовность. Чтобы человек в любое время, неважно, где он находится – на службе или в быту, – мог увидеть человека, который попал в трудную жизненную ситуацию, в чрезвычайную ситуацию, и мог прийти ему на помощь незамедлительно. Турнир показывает высокий уровень подготовки спасателей и помогает популяризировать спорт среди молодежи. Участники отмечают, что в этом виде спорта решают доли секунды, а успех зависит от самоотдачи всей команды. Среди спортсменов немало девушек – они доказывают, что в пожарно‑спасательном спорте главное – готовность прийти на помощь.

Ксения Барановская, участница команды Витебского областного управления МЧС:

Самое сложное, наверное, – не сбиться на каждом шагу, то есть сделать все тактически правильно, все верно и собраться всеми силами. Я считаю, что нет «не женских» дел, так как мы можем и на штурмовку с легкостью забраться, и также помочь людям при какой‑либо чрезвычайной ситуации, и также можем спокойно на кухне смотреть телевизор вместе со своей семьей.