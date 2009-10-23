Открытый концерт для самого закрытого подразделения

Во Дворце Республики состоялся торжественный концерт в честь 15-летнего юбилея Службы безопасности Президента Республики Беларусь.

В Службу безопасности Президента Республики Беларусь входят только самые лучшие по параметрам самых лучших мужских черт. Этих людей никогда не показывают по телевизору, но они всегда в центре главных политических событий страны.

Служба безопасности, которая обеспечивает охрану Президента, членов его семьи, других высших должностных лиц страны и высокопоставленных гостей — одна из самых засекреченных силовых структур. СБ Беларуси признана самой профессиональной на постсоветском пространстве по итогам многочисленных соревнований среди телохранителей. Только за девять месяцев этого года сотрудники службы обеспечили безопасность 70 иностранных делегаций, посещавших Беларусь.

Наиболее отличившимся сотрудникам ведомства вчера Александр Лукашенко вручил ордена, медали и благодарности во время посещения одного из объектов службы безопасности. Президент отметил, что за эти годы Служба безопасности состоялась как хорошо подготовленная и дееспособная госструктура. Однако, повышать качество оперативной и информационно-аналитической работы нужно и впредь. Впрочем, это же касается и материально-технического обеспечения Службы. Здесь нужно всегда успевать за новинками – сказал Александр Лукашенко и добавил: вы образец для остальных спецподразделений страны. По итогам торжественной церемонии по случаю юбилея глава службы безопасности вручил Президенту памятный кортик.

Руководитель одного из самых засекреченных ведомств страны дал интервью крупнейшим телеканалам Беларуси. Таким эксклюзивом не могут похвастаться журналисты других стран, ведь вся информация об СБ спрятана за семью печатями. Андрей Втюрин рассказал, какой отбор проходят кандидаты, чтобы стать сотрудниками службы безопасности: о том, что на подготовительном этапе проходят тесты на IQ и на детекторе лжи.

— Проверяется физическая подготовка, владение табельным оружием и затем принимается решение на аттестационной комиссии. То есть, начальник Службы не может принять решение: Иванов будет у нас служить, потому что он мне нравится и потому что я его знаю, он преданный Родине — для этого должно быть решение специальной комиссии, которая принимает его коллегиально. И к слову, только каждый десятый кандидат поступает в Службу безопасности, — рассказывает полковник Андрей Втюрин, руководитель Службы безопасности Президента Республики Беларусь.

Более полную телевизионную версию интервью главы Службы безопасности Президента смотрите в воскресенье в программе «Неделя» с Александром Галанским.