Низкая облачность не позволила подняться в небо сотне летательных аппаратов, сделанных руками школьников.

Планеры всё же запустили, однако они взмыли ввысь спортзала самой просторной школы Минска. Во Фрунзенском районе прошло открытое первенство по моделям летательных планеров. Участвовали в нем 12 команд из столичных Центров технического творчества.

Владимир Абанович, руководитель авиамодельного кружка:

Человечество всегда стремилось в небо, оно хотело летать. А дети, как всегда, они во сне даже летают, потому что растут. Поэтому им очень интересно делать эти модели, заниматься, они строят их своими руками.

Елена Нестерович, директор Центра технического творчества Фрунзенского района Минска:

Длина зала позволяет лететь планерам беспрепятственно, чтобы ребята могли проявить все свои способности. Это закрытое помещение, нет ветра и нет претензий к погоде.