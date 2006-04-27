Открытка. Сделано в Беларуси

Жертв Чернобыльской катастрофы поминали в церквях и костелах Беларуси

Литургию и литию в храме иконы Божьей Матери <Взыскание Погибших> служил Митрополит Минский и Слуцкий Филарет. После крестного хода Владыко освятил мемориальную доску, на которой слова, обращенные к потомкам с призывом не забывать тех, кто стал на борьбу со стихией.