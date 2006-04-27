Открытка. Сделано в Беларуси
Министерство информации Беларуси объявило республиканский конкурс на лучшую иллюстрированную открытку.На рынке страны существует огромная ниша, а открыток, выполненных белорусскими авторами, нет.
Организаторы конкурса рассчитывают привлечь талантливых художников, дизайнеров, фотохудожников к созданию белорусской открытки.
Итоги будут подведены 9 июня. Победители получат дипломы "За лучшую белорусскую иллюстрированную открытку года" и денежную премию в размере 15 базовых величин.