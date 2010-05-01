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Открытие третьего трудового семестра «Лето-2010»

01 мая 2010 14:48
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Бойцы студенческих отрядов и волонтеры 1 мая проявили себя на трудовом фронте. Тысячи представителей молодого поколения по всей Беларуси благоустраивали парки и скверы, трудились на строительных объектах.

Таким образом, открылся третий трудовой семестр «Лето-2010», посвященный 65-летию Великой Победы. Все заработанные во время акции средства направят на улучшение быта ветеранов в социальных учреждениях.

Георгий Щербаков, студент БНТУ:
– Надо участвовать в таких мероприятиях. Потому, что даже если за это не платят, то получаешь чувства удовлетворения от труда.

Антон Дмитрук, студент БНТУ:
– Когда построим какой-нибудь объект, ты его посещаешь и понимаешь, что здесь ты принимал участие, возникает чувство гордости.

# общество

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