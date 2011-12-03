Открытие новогоднего сезона в Беловежской пуще: Дед Мороз встретил Снегурочку и Матушку Зиму

Новости Беларуси, Брестская область. В первые выходные декабря они традиционно возвращаются сюда с Северного полюса и до весны вместе с Дедом Морозом принимают гостей.

Под звуки бубенцов в поместье Деда Мороза сегодня прибыл главный кортеж уходящего года со Снегурочкой и Матушкой Зимой. Карету с вип-гостями встречали многочисленные гости поместья Деда Мороза во главе с самим волшебником.

Открытие новогоднего сезона в Беловежской пуще всегда собирает много гостей. Ведь это не только первый день новогоднего марафона, но и шанс поделиться с Дедом Морозом заветным желанием или передать ему письмо. Причем, собственноручно.

Дед Мороз:

Сейчас я получаю до двух тысяч писем в день. Кроме того, присылают очень много поделок на конкурс.

За восемь лет в поместье Деда Мороза побывали гости из 93 стран мира. Это более 800 тысяч человек. И год от года поместье белорусского волшебника только набирает популярность. Вероника со своими родителями в Пущу приехала из Вильнюса. Там она работает воспитателем в детском саду и той сказкой, которую она увидела в этом реликтовом лесу, обещает поделиться со своими воспитанниками и обязательно привезти их в Беловежскую пущу.

Вероника Руселевечене, турист (Литва):

В первый раз мы здесь, очень много впечатлений. Всем бы советовала сюда приехать. Особенно, с детьми — детям тут очень интересно. Входишь как в сказку, чувствуешь себя ребёнком.

Волшебная мельница, резчики по дереву, сказочные персонажи, елка, хоровод — все это создает для гостей настоящее ощущение праздника.

Дед Мороз:

Мы будем радовать их хорошим настроением, мы будем говорить, что вера в сказку — это то необходимое качество, которого так нужно взрослым и детям. Это значит, верить в добро, в справедливость — самое прекрасное человеческое чувство.

Совершенно не зимняя погода — без снега и мороза — никого не огорчила. Взрослые наравне с детьми, плясали вокруг елки, рассказывали стихи и веселились от души. Но Матушка Зима все же пообещала навести порядок в небесной канцелярии и исправить ситуацию с погодой в ближайшее время, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.