Прямой эфир

Открытие нового горнолыжного центра в Курасовщине

22 ноября 2009 16:22
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Центр будет работать круглый год и сможет принимать до 200 посетителей [10 фото]

В «долине» сейчас три трассы: горнолыжная, для сноуборда и тобоган. В ближайшее время еще построят велодорожку и гостиницу.

Первый снег здесь выпал в ноябре – за пару дней до открытия. Пушки начинают работать только при минус пяти. Поэтому «белый ковер» привезли сюда со всех ледовых дворцов Минска.

Новый спорткомплекс уникален. Он первый в черте города и первый с круглогодичным графиком. На трассах «Долины» собираются не только тренировать, развлекать, но и обучать. Вскоре откроется детско-юношеская спортивная школа, чтобы готовить профессионалов с мировым именем.

Открытие нового горнолыжного центра «Солнечная долина»

Открытие нового горнолыжного центра «Солнечная долина»

Открытие нового горнолыжного центра «Солнечная долина»

Открытие нового горнолыжного центра «Солнечная долина»

Открытие нового горнолыжного центра «Солнечная долина»

Открытие нового горнолыжного центра «Солнечная долина»

Открытие нового горнолыжного центра «Солнечная долина»

Открытие нового горнолыжного центра «Солнечная долина»

Открытие нового горнолыжного центра «Солнечная долина»

Открытие нового горнолыжного центра «Солнечная долина»

# общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
22 ноября 2009 16:20

Ливан отмечает 66 годовщину независимости от Франции

22 ноября 2009 16:18

Самый спорный законопроект США

22 ноября 2009 16:02

«Минск-Арена» готовится к чемпионату мира по хоккею 2014 года