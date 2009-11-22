Открытие нового горнолыжного центра в Курасовщине

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Центр будет работать круглый год и сможет принимать до 200 посетителей

В «долине» сейчас три трассы: горнолыжная, для сноуборда и тобоган. В ближайшее время еще построят велодорожку и гостиницу.

Первый снег здесь выпал в ноябре – за пару дней до открытия. Пушки начинают работать только при минус пяти. Поэтому «белый ковер» привезли сюда со всех ледовых дворцов Минска.

Новый спорткомплекс уникален. Он первый в черте города и первый с круглогодичным графиком. На трассах «Долины» собираются не только тренировать, развлекать, но и обучать. Вскоре откроется детско-юношеская спортивная школа, чтобы готовить профессионалов с мировым именем.