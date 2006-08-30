Открыт факультет Генерального штаба Военной Академии

30 августа войдет в историю, как завершающий день в многолетнем процессе создания национальной школы подготовки военных кадров высшего звена. Факультет Генерального штаба Военной Академии Беларуси создан в соответствии с Указом Президента Республики от 22 марта нынешнего года. За короткий период здесь сумели создать условия, отвечающие всем современным требованиям подготовки военных кадров высшего звена.



Сегодня в столице прошла церемония открытия факультета Генерального штаба Военной Академии Беларуси, в которой приняли участие представители Совета безопасности и силовых структур страны. На факультете созданы кафедры государственного и военного управления, военной стратегии, оперативного искусства.