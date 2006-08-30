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Открыт факультет Генерального штаба Военной Академии

30 августа 2006 12:06
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30 августа войдет в историю, как завершающий день в многолетнем процессе создания национальной школы подготовки военных кадров высшего звена. Факультет Генерального штаба Военной Академии Беларуси создан в соответствии с Указом Президента Республики от 22 марта нынешнего года. За короткий период здесь сумели создать условия, отвечающие всем современным требованиям подготовки военных кадров высшего звена. 
 
Сегодня в столице прошла церемония открытия  факультета Генерального штаба Военной Академии Беларуси, в которой приняли участие представители   Совета  безопасности и силовых структур страны. На факультете созданы кафедры государственного и военного управления, военной стратегии, оперативного искусства.
# общество

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