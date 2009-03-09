Открылся отреставрированный театр оперы и балета

Вчера по приглашению Президента несколько десятков представительниц прекрасного пола съехались со всей страны в столицу. В программе визита была Национальная школа красоты, торговый центр, и, конечно, первое представление в отреставрированном театре оперы и балета. У этих женщин 8 марта был днем премьеры – главный мужчина страны их лично поздравлял с праздником и пригласил прекрасных дам насладится Чайковским, Верди и Пучини. Они первыми увидели поднимающийся занавес на сцене обновленного театра оперы и балеты.



По перерожденному театру провели экскурсию Александру Лукашенко. Где есть высокое искусство, там есть высокие технологии, объясняют Президенту. Строители за рекордно-короткие сроки сделали в театре если не 32 фуэте, то покрутились изрядно. Здесь все детали со знаком «эксклюзив». Сцена театра оперы и балета, мало того, что весит полторы тысячи тонны, уходят на глубину шестиэтажного дома, так она еще и имеет наклон. Эффект поистине театральный: зритель и актер – лицом к лицу. В механике сцены использованы новейшие технологии. Она состоит из 21 площадки. Для оперных и балетных спектаклей нужно разное покрытие.



Всего 1260 светильников, из них групногабаритных – порядка двух сотен. Старинные эскизы, но современные технологии, чтобы на века. И весь светлый процесс управляется с этого кабинета. Датчики, которые установлены по всему театру, отбивают данные в компьютерную программу. Первые спектакли в театре пройдут уже в апреле. В афише – 10 балетных и четыре оперных постановки. Репертуар обновлён на треть.