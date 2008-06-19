Открылся очередной студотрядовский сезон

Сегодня белорусские студенты открыли его возведением детской площадки по улице Куйбышева в Минске. В ближайшее время здесь руками молодежи минских вузов и активистов Белорусского республиканского союза молодежи будут высажены деревья, оборудована и благоустроена территория.



Сегодня утром студенты отправились на рабочие места, где все три месяца будут строить, благоустраивать и озеленять. Свой третий трудовой семестр здесь так и назвали "Лето-2008". Реконструкция театра оперы и балета – работа ответственная и кропотливая. Но и здесь найдется место свежим молодежным силам. Возрождать храм искусства уже с первого июля вместе со строителями станут 300 студентов. О фронте работ уже думают прорабы. Из главных объектов занятости студентов, кроме театра оперы и балета, станут "Минск-Арена", кинотеатр "Беларусь", физкультурно-оздоровительный комплекс "Серебрянка" и жилые дома.



Как ожидается, в студотрядовскую реку окунуться более десяти тысяч человек по всей Беларуси. Работы хватит всем и на любой вкус. Одни будут строить, другие поедут в лагеря Краснодарского края. И впервые часть ребят будут даже распространять лото. Кроме всего прочего, уже формируются сельско-хозяственные отряды.



Еще одно новое направление – отряды экологические. Первые выйдут в поля, вторые отправятся в леса. В частности, в Минской области это будет биосферный заповедник. Стать студотрядовцем весьма просто. Достаточно придти в штаб студотряда своего учебного заведения и заполнить анкету.