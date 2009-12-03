Открылся Чемпионат Беларуси по парикмахерскому искусству

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В конкурсе восемнадцать призовых номинаций и всего несколько путевок в сборную команду страны

Этот «театр» тоже начался с вешалки. Здесь у красоты разные лица. Пока у одного зеркала стригут и укладывают, приводя голову в порядок, в метре занимаются телом — кистью рисуют картины. Только в гримерке Морская дива и Цветочная фея могут быть по соседству. Вот такая вот Магия.

В чемпионате количество стилистов рекордное — 350. Это победители областных соревнований, которые проходили в течение года. Наталья — одна из немногих, кто с весомыми наградами за плечами. На международном фестивале «Розы ветров» у неё третье место, на «Белых росах» — два первых и второе. Стрижет с детства, это семейное. Даже модель у неё — сестра. Ведь кто, как ни родственник, сделает накладные ресницы из собственных волос и простит «радугу» на голове. Сегодня Наталья впервые за два года навострила ножницы: в этом соревновании она хочет установить свой личный рекорд.

В чемпионате четыре конкурсных соревнования: техническая и модная категории, декоративная косметика и маникюр. Кроме того есть командные испытания среди юниоров. За полчаса здесь стригут и укладывают, снова укладывают и стригут. Работа кипит, поэтому ведущий чемпионата и судья по совместительству, Дмитрий Ждан, в итоге отпустил своего стилиста и сделал авторский начес.

Дмитрий Ждан, мастер международного класса по парикмахерскому искусству:

Пришлось самому вообще-то, больше некому. Сейчас все задействованы на конкурсе, это такое мероприятие, которого парикмахеры со всех уголков Беларуси ждут два года.

В конкурсе восемнадцать призовых номинаций и всего несколько путевок в сборную команду страны. Ведь соревнования «Стиля и красоты» в этот раз проходят в предверии Чемпионата Европы и мира. Поэтому эти соревнования для белорусских цирюльников — последний кастинг.

Константин Войтеховский, директор Ассоциации парикмахеров и косметологов:

На Чемпионате мира в Сеуле сборная страны показала очень хороший результат: восьмое место по мужской работе и девятое по женской из 62 стран мира.

На других посмотреть и себя показать. Главный редактор итальянского журнала о моде, Жанфранко Мартини, приехал на выставку за новыми именами. Его издание — законодатель в мире парикмахерского искусства.

Жанфранко Мартини, главный редактор итальянского журнала моды:

У нас есть соглашение о получении фотографий с этого конкурса, их мы будем размещать их на страницах нашего журнала в январе. Но это не сама цель. Мы планируем найти белорусских мастеров в области парикмахерского искусства с тем, чтобы представить их уникальный стиль именно в Италии.

Сражение на ножницах продлится три дня. За это время на подиумах выступят профессионалы по боди-арту, но главное белорусские стилисты впервые получат мастер-класс от итальянского стилиста.