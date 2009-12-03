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Открылся Чемпионат Беларуси по парикмахерскому искусству

03 декабря 2009 19:40
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В конкурсе восемнадцать призовых номинаций и всего несколько путевок в сборную команду страны [8 фото]

Этот «театр» тоже начался с вешалки. Здесь у красоты разные лица. Пока у одного зеркала стригут и укладывают, приводя голову в порядок, в метре занимаются телом — кистью рисуют картины. Только в гримерке Морская дива и Цветочная фея могут быть по соседству. Вот такая вот Магия.

В чемпионате количество стилистов рекордное — 350. Это победители областных соревнований, которые проходили в течение года. Наталья — одна из немногих, кто с весомыми наградами за плечами. На международном фестивале «Розы ветров» у неё третье место, на «Белых росах» — два первых и второе. Стрижет с детства, это семейное. Даже модель у неё — сестра. Ведь кто, как ни родственник, сделает накладные ресницы из собственных волос и простит «радугу» на голове. Сегодня Наталья впервые за два года навострила ножницы: в этом соревновании она хочет установить свой личный рекорд.

В чемпионате четыре конкурсных соревнования: техническая и модная категории, декоративная косметика и маникюр. Кроме того есть командные испытания среди юниоров. За полчаса здесь стригут и укладывают, снова укладывают и стригут. Работа кипит, поэтому ведущий чемпионата и судья по совместительству, Дмитрий Ждан, в итоге отпустил своего стилиста и сделал авторский начес.

Дмитрий Ждан, мастер международного класса по парикмахерскому искусству:
Пришлось самому вообще-то, больше некому. Сейчас все задействованы на конкурсе, это такое мероприятие, которого парикмахеры со всех уголков Беларуси ждут два года.

В конкурсе восемнадцать призовых номинаций и всего несколько путевок в сборную команду страны. Ведь соревнования «Стиля и красоты» в этот раз проходят в предверии Чемпионата Европы и мира. Поэтому эти соревнования для белорусских цирюльников — последний кастинг.

Константин Войтеховский, директор Ассоциации парикмахеров и косметологов:
На Чемпионате мира в Сеуле сборная страны показала очень хороший результат: восьмое место по мужской работе и девятое по женской из 62 стран мира.

На других посмотреть и себя показать. Главный редактор итальянского журнала о моде, Жанфранко Мартини, приехал на выставку за новыми именами. Его издание — законодатель в мире парикмахерского искусства.

Жанфранко Мартини, главный редактор итальянского журнала моды:
У нас есть соглашение о получении фотографий с этого конкурса, их мы будем размещать их на страницах нашего журнала в январе. Но это не сама цель. Мы планируем найти белорусских мастеров в области парикмахерского искусства с тем, чтобы представить их уникальный стиль именно в Италии.

Сражение на ножницах продлится три дня. За это время на подиумах выступят профессионалы по боди-арту, но главное белорусские стилисты впервые получат мастер-класс от итальянского стилиста.

Чемпионат Беларуси по парикмахерскому искусству

Чемпионат Беларуси по парикмахерскому искусству

Чемпионат Беларуси по парикмахерскому искусству

Чемпионат Беларуси по парикмахерскому искусству

Чемпионат Беларуси по парикмахерскому искусству

Чемпионат Беларуси по парикмахерскому искусству

Чемпионат Беларуси по парикмахерскому искусству

Чемпионат Беларуси по парикмахерскому искусству

Чемпионат Беларуси по парикмахерскому искусству

# общество # Фотофакт

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