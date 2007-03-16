Откровенный разговор

Так журналисты назвали "прямую" телефонную линию председателя Комитета государственного контроля Беларуси Зенона Ломотя с гражданами Придвинского края.

Более чем за три часа было принято 129 звонков от жителей Витебской области. Люди сообщали об известных им фактах коррупции, взяточничества, воровства и бюрократизма. Жаловались и на чёрствое отношение со стороны чиновников. Некоторые давали свою оценку положению дел в сфере здравоохранения, торговли, бытовом обслуживании и других проблемных сферах региона.

Напомним, что главная задача, поставленная главой государства перед работниками госконтроля области, - выявление нерационального и неэффективного использования бюджетных средств, - выполняется.

"Наша задача состоит не в том, чтобы оперативно и быстро навести порядок. Да, этот вопрос на первом месте. Но наша задача состоит в том, чтобы дать оценку тем должностным лицам, которые обязаны в силу своих служебных должностных обязанностей, наводить этот порядок.

Всё должно делаться в рамках закона. И каждый должен свою жизнь строить в рамках правового поля. И, если это будет, никаких претензий к гражданам и субъектам хозяйствования мы предъявлять не будем", - заявил председатель Комитета государственного контроля Республики Беларусь Зенон Ломать.

Между тем, 19 марта сотрудники Комитета госконтроля проведут "прямые" линии во всех районах Минской области. В этих мероприятиях будут задействованы все руководители управлений и подразделений, включая председателя комитета. Как подчеркнул Зенон Ломать, "это будет совершенно новой формой работы". Прямое общение непосредственно в районах даст возможность более реально оценить ситуацию на местах, уверен руководитель Комитета Госконтроля Беларуси.