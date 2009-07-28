Отключение горячей воды жителям Минского района признано необоснованным

Это сегодня констатировали в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства.

Без главного удобства в жару жители сразу нескольких поселков в окрестностях столицы могли остаться до осени. Накануне, Управление ЖКХ столичного региона приняло решение об отключении горячей воды до наступления отопительного сезона – а это значит до октября. Новость о холодных трубах до отопительного сезона разгорячила местных жителей. Они буквально засыпали горячую линию СТВ сообщениями. Ведь решение министерства ЖКХ на сезонные ремонтные работы отводится не более двух недель.

Зампред по жилищным и коммунальным вопросам Минского района решает, кому на, а кому нет. И это касается не только журналистов.

– Может остановимся и поговорите с нами? – спросили журналисты СТВ к зампреду по жилищным и коммунальным вопросам Минского района. – Нет, извините, – ответил он.

Зампред по ЖКХ извиняется за постановление райкома от 1 июля этого года. Согласно ему, например, бабушка Рая в поселке Гатово до наступления холодов должна жить без горячей воды. Такие новости только сырость разводят. Без горячей воды и со сквозняками. Обещания лучшей жизни коммунальных служб бабу Раю не греют.

А вот в доме по соседству тётя Ира тоже гадает на кофейной гуще, когда всё-таки будет горячая вода. Отключали по графику, а включить забыли. Отсюда и все последствия вытекающие: и хлорная накипь в кастрюле, и плитка, точнее её отсутствие.

В местном ЖЭСе говорят лишь о том, что отключение горячей воды до начала отопительного сезона – указание райисполкома, которое они просто выполняют.

Однако сегодня в Гатово течение сменилось с холодного на горячее. В противовес районному постановлению 4315 к коммунальщикам пришёл министерский факс – согласно ему уже и объявления распечатали.

– Есть другое решение, сегодня получили, – подтвердил начальник ЖКУ-5 п. Гатово Минского района Андрей КУЛИК. – Горячу воду в Гатово надо запустить с 10 августа.

Потеплеет в трубах жителей Гатово с подачи министерства жилищно-коммунального хозяйства Беларуси. Ведь есть социальные стандарты и... – Их надо выполнять, – сказал заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь Сергей СУШКО. – И никакие ссылки на отсутствие средств здесь приводить просто некорректно. Максимум, что может сегодня сделать Минский райисполком – установить подачу горячей воды по графику. Но мы, Министерство, настаиваем на том, чтобы горячая вода подавалась ежедневно. Такая техническая возможность имеется. Люди действительно хотят жить в нормальных условиях. Тем более, в летний период. Они оплачивают эту услугу.

– Чем было обосновано положение 4315? – спросили журналисты СТВ у заместителя председателя по жилищным и коммунальным вопросам Минского района. Но ответа не последовало…

По вопросу отключения горячей воды в управлении ЖКХ Минского района журналистов телеканала СТВ приняли очень холодно. Что можно сказать после этого? Раз так убегают от государственного телеканала, то, что можно говорить о простых гражданах, которые идут сюда со своими бытовыми проблемами.