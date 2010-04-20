Отключение горячей воды в домах Минска начнется с 10 мая

В жилом секторе Минска с 10 мая начнется поэтапное отключение горячего водоснабжения для подготовки тепловых сетей столицы к работе в зимних условиях, сообщили корреспонденту БЕЛТА в РУП «Минскэнерго».

Первыми ощутят бытовые неудобства жители кварталов в районе проспектов Партизанский и газеты «Правда», газеты «Звязда», улиц Мичурина, Днепровской, Менделеева, Филимонова, Авангардной, Казинца, Макаенка, Кижеватова, Асаналиева, Голубева – всего более 30 улиц.

Во время испытаний теплосетей возможны повреждения теплопроводов, предупреждают специалисты. При обнаружении течи воды или парения из земли, колодцев, провалов грунта необходимо срочно сообщить диспетчеру УП «Минсккоммунтеплосеть» по телефону 267-88-88 или в ближайшие КУП «ЖЭУ».

Минские теплосети принимают меры по сокращению срока отключения горячей воды. В случае успешных испытаний трубопроводов тепловых сетей и отсутствия дефектов, требующих выполнения незапланированных ремонтно-восстановительных работ, горячая вода будет отсутствовать в кранах не более 14 суток. Информацию о сроках включения горячего водоснабжения после проведения профилактического ремонта можно будет получить в местном ЖЭУ.