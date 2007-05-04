Отключение горячей воды - мера необходимая

Минск готовится к отключениям горячей воды. По графику они начнутся уже с 10 мая. Коммунальные службы заверяют: неудобство будет недолгим.

Горячая вода в квартирах минчан будет отсутствовать две недели. Но - не во всех. На некоторых столичных улицах горячую воду отключат летом.

Сезонные профилактические ремонты обеспечат надежность систем водоснабжения. Все эти городские артерии специалисты проверят, а повреждения устранят. Примерно пятую часть неполадок исправили во время отопительного сезона. Остальное необходимо сделать во время ремонтной кампании. В этом году нужно заменить около ста километров теплосетей.

С 10 мая, согласно графику, горячую воду начнут отключать на Берута, Сердича и некоторых других улицах Фрунзенского района. С 14 - в Октябрьском и Советском и других частях города. Сергей Левин, директор ЖЭУ - 5, к временным неудобствам относится с пониманием.

Тех же, в чьих домах в мае горячая вода все-таки будет, о летних отключениях проинформируют заранее.

