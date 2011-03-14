Отголоски землетрясения в Японии зафиксировали белорусские ученые

В зоне стихийного бедствия в Японии есть и белорусы. На данный момент речь идет об одной семье, которая пытается добраться до Токио. В целом, сведений о пострадавших или погибших иностранных граждан пока нет. На консульском учете в Японии около 30 белорусов. Они уже сообщили посольству, что с ними все в порядке.

В то же время, отголоски землетрясения зафиксировали и белорусские ученые. В Минском научном центре постоянно отслеживают сейсмическую активность на востоке.

Земля в движении постоянно. Беларусь, в том числе, поднимается и опускается на какое-то расстояние каждый день. А если такой процесс происходит мгновенно, это уже землетрясение. Недалеко от Японии океан поднялся на площади в 2000 квадратных километров всего-то на метр.

Этого хватило, чтобы спровоцировать крупнейшую природную катастрофу нового времени, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». 8,9 по девятибалльной шкале – это на грани возможного предела. Подземные толчки рекордной мощности на другой стороне глобуса зафиксировали и в Беларуси. В самом начале рабочего дня.

Владимир Колковский, заведующий отделом инженерно-информационного обеспечения Центра геофизического мониторинга НАН Беларуси:

Я пришел на работу, включил монитор. Вижу: идет какое-то непонятное событие. Это было сразу видно: зашкаливает все.

Так называемые «автошоки», резонансные толчки, фиксируются каждый день. В режиме «он-лайн» из Минска только 14 марта увидели еще три столкновения океанической и континентальной коры у японского побережья.

Владимир Колковский, заведующий отделом инженерно-информационного обеспечения Центра геофизического мониторинга НАН Беларуси:

За сегодняшние сутки произошло еще три толчка. Все относятся к японскому «автошоку». Самое сильное, в 6.23, магнитудой 6,5.

Аркадий Аронов, директор Центра геофизического мониторинга НАН Беларуси:

Землетрясение, которое было 11 марта, является вообще одним из самых сильных, которое может произойти на земле.

В зоне бедствия находятся и наши соотечественники. Белоруска, ее две дочери и муж-кореец сейчас пытаются добраться на машине из Мариоко в Токио, откуда организован перелет в Минск. На месте будут решены вопросы с билетами и визой для мужа-иностранца. Сотрудники белорусского посольства поддерживают постоянную связь с этой семьей.

Вячеслав Бескостный, Временный Поверенный в делах Республики Беларусь в Японии:

Их машина уцелела, и они сейчас двигаются по западному побережью в Токио, где мы их встретим и будем дальше с ними работать, для того, чтобы отправить в Минск.

Всего на консульском учете в Японии около 30 белорусских граждан, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Они находятся вне зоны бедствия и уже сообщили посольству, что с ними все в порядке.

Тем не менее, все экскурсионные рейсы из Беларуси, даже в не пострадавшие центральный и южный регионы, отменились. Туристы планировали вылеты на 26 марта и 2 апреля.

Вадим Кармазин, директор департамента по туризму Министерства спорта и туризма Республики Беларусь:

В случае приобретения туров в эту страну, турист вправе требовать полное возмещение убытков.

Несостоявшиеся вылеты были приурочены к периоду цветения сакуры. Теперь агентства планируют только летний отдых на японском побережье. Ликвидация последствий катастрофы может затянуться больше чем на месяц.