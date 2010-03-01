Отголоски урагана «Ксинтия» принесли в Беларусь похолодание

На дороги снова вывели снегоуборочную технику, ведь пока синоптики оптимистичных прогнозов не делают. К концу недели морозы окрепнут до 19 градусов, вернется метель и гололед.

Этот первый весенний день как последний зимний. Сергей машет лопатой по привычному расписанию с семи утра и до семи вечера. Бригада в полном составе, ведь снег идет, кружится, не тает. Поэтому сугробы на остановках отсюда вывозят каждый час. Такую январскую метель в марте он еще не видел, зато помнит: в прошлом году в эти дни работы не было, как и самой непогоды. А сейчас остановки, стоянки и дороги чистят даже по ночам.

Сергей Макаревич, уборщик территории УП «Горремавтодор»:

Машин 10-12 бывает, что вывозим снега. Свалки все завалены. Но надеемся, что к 8 марта будет все чисто, и снег перестанет, и наступит весна.

Её не ждут только спортсмены. Наталья Лисовская с двух лет на лыжах. Однако, эту трассу обкатывает впервые. Наталья из Щучина, но тренируется в Минске. Сюда отец привез её за неделю до «Снежного снайпера». Биатлонистка собирается войти в тройку. Ведь в этих соревнованиях она вторая на области и первая в районе.

Виктор Лисовский, отец:

Вот этот вот снег, который идет, мешает скольжению, поэтому лыжи быстро не идут. Но трасса подготовлена — трудно сейчас бегать, но ничего, будет легче на соревнованиях.

Они соревнуются, чтобы поймать свою удачу не за хвост, а на крючок. Рыбаки на льду как в плюс, так и в минус. Этой зимой в полынью попали единицы. Но спасатели начеку, ведь с насиженного места охотники за рыбой не уходят, даже когда шагать по снежному полю приходится на ощупь.

Игорь Галковский, начальник водолазно-спасательной службы Минска:

На данный момент, так как дневная температура бывает и ноль, и плюс два, лед становится темным и хрупким и определить толщину и прочность льда практически невозможно.

Невозможное стало возможным, когда нашу весну заморозил ураган «Ксинтия». Синоптики выяснили — его центр сейчас как раз над Балтийским морем, поэтому первые дни белорусского марта замело и обветрило. Ведь с 1989 года по традиции весна приходила к нам раньше. Этот год стал исключением, как и рекордная высота февральских сугробов в Бресте — более полуметра.

Дмитрий Рябов, начальник службы гидрометеорологических прогнозов Республиканского гидрометеоцентра :

В пятницу и в субботу морозы еще окрепнут — от минус шести до двенадцати градусов. Такое похолодание будет недолгим и уже в начале следующей недели начнет поступать более теплый, но влажный воздух.

И пусть первые лучи весеннего солнца еще впереди, календарь не обманешь — зима уже позади.