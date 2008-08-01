Отечественные санатории будут включены во Всемирную организацию курортов

Эксперты уже готовы вручить им соответствующие сертификаты. За последние полгода в стране отдохнули более 30 тысяч иностранцев.

Спрос на Беларусь туристическую увеличивается. В отечественных санаториях – аншлаг. По данным статистики, за прошлый год в нашей стране оздоровилось более пятисот тысяч человек - четверть из них иностранцы. В нынешнем уже отдохнули 35 тысяч зарубежных гостей.



Главное, ради чего едут в Беларусь - хорошая медицинская база. Ванны, в том числе и радоновые, целебные грязи, массаж - это лишь часть лечебного комплекса, который получает каждый пациент.

Имидж санатория сегодня во многом зависит от внедрения новых услуг. Последняя новинка – так называемая спа-капсула. Десять сеансов восстанавливают иммунную и нервную системы ,лечат суставы и кожные заболевания.

Кроме того, практически в каждой из белорусских здравниц есть возможность пройти клиническое обследование и получить консультации специалистов. Медицинское обслуживание плюс вкусное и качественное питание. Диетсестра Татьяна Тихонова приготовление блюд контролирует лично Продукты натуральные. На учете каждая калория.

Сегодня в Беларуси более 100 здравниц. С этого года их станет еще больше. К аттестации готовятся восемь оздоровительных учреждений. После присвоения им статуса санаториев - они смогут оздоравливать ежегодно еще 40 тысяч человек.

