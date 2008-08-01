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Отечественные санатории будут включены во Всемирную организацию курортов

01 августа 2008 18:20
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Эксперты уже готовы вручить им соответствующие сертификаты. За последние полгода в стране отдохнули более 30 тысяч иностранцев.

Спрос на Беларусь туристическую  увеличивается. В отечественных санаториях – аншлаг. По данным статистики, за прошлый год  в нашей стране  оздоровилось более  пятисот тысяч  человек  - четверть из них иностранцы. В нынешнем уже отдохнули 35 тысяч зарубежных гостей.

Главное, ради чего  едут  в Беларусь  - хорошая медицинская база. Ванны, в том числе и радоновые, целебные грязи, массаж - это лишь часть лечебного  комплекса, который получает каждый пациент.

Имидж  санатория сегодня во многом зависит   от внедрения  новых услуг. Последняя новинка –  так называемая спа-капсула. Десять сеансов восстанавливают иммунную и нервную системы ,лечат суставы и кожные заболевания.

Кроме того, практически в каждой из белорусских здравниц  есть возможность пройти клиническое обследование и получить консультации специалистов. Медицинское обслуживание плюс вкусное и качественное питание. Диетсестра Татьяна Тихонова приготовление блюд  контролирует лично  Продукты натуральные. На учете каждая калория.

Сегодня в  Беларуси более 100 здравниц. С  этого года   их  станет еще больше. К аттестации готовятся  восемь оздоровительных учреждений. После присвоения им статуса санаториев - они смогут оздоравливать ежегодно еще  40 тысяч человек.

# общество

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