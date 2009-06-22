Отец до сих пор возвращается…

Через мгновение в 4 часа 15 минут ночное небо на части раскололи тысячи артиллерийских раскатов. Страшное эхо войны, вырвавшееся из динамиков, заставило и сегодня вздрагивать ветеранов.

Каждый год 22 июня она спешит в первую очередь подойти к мемориальным плитам. За несколько месяцев до трагического июня семья Надежды Игнатенко переехала в крепость. В тот роковой день 6-летняя девочка вмиг осталась сиротой. На ее глазах младший брат и

бабушка погибли в первые минуты войны. Их имена сегодня высечены на мемориальной плите крепости. А вот о судьбе родителей Надежда Николаевна не знает до сих пор.

- Все проснулись от непонятных звуков. И в наш дом снаряд попал. Папа оделся в боевое и ушел. И до сих пор не возвращается, - говорит Надежда Игнатенко.

По планам немецкого командования крепость должна была пасть за считанные часы. Но ее защитники без воды, пищи и боеприпасов еще месяц держали оборону. Память о героях сегодня почтили минутой молчания. К вечному огню возложили цветы. На речную гладь пограничного Буга были спущены венки с зажженными свечами.