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Отец до сих пор возвращается…

22 июня 2009 16:57
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Через мгновение в 4 часа 15 минут ночное небо на части раскололи тысячи артиллерийских раскатов. Страшное эхо войны, вырвавшееся из динамиков, заставило и сегодня вздрагивать ветеранов.

Каждый год 22 июня она спешит в первую очередь подойти к мемориальным плитам. За несколько месяцев до трагического июня семья Надежды Игнатенко переехала в крепость. В тот роковой  день 6-летняя девочка вмиг осталась сиротой.  На ее глазах  младший брат и
бабушка погибли в первые минуты войны.  Их имена сегодня высечены на мемориальной плите крепости. А вот о судьбе родителей  Надежда Николаевна не знает до сих пор.

- Все проснулись от непонятных звуков. И в наш дом снаряд попал. Папа оделся в боевое и ушел. И до сих пор не возвращается, - говорит Надежда Игнатенко.

По планам немецкого командования крепость должна была пасть за считанные  часы. Но ее защитники без воды, пищи и боеприпасов еще месяц держали оборону.  Память о героях сегодня почтили минутой молчания. К вечному огню возложили цветы.  На речную гладь пограничного Буга  были спущены венки с зажженными свечами.

# общество

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