Отдыхать надо культурно!

МВД Беларуси подготовило законопроект о запрете распития пива в общественных местах.

Каждое третье преступление в республике совершается в состоянии алкогольного опьянения. По данным Министерства внутренних дел, в нынешнем году в нетрезвом состоянии совершено более 50% преступлений особой тяжести, в том числе 67% убийств и покушений на убийство. Особенно пагубную роль играет пьянство в совершении преступлений на семейно-бытовой почве. В текущем году убийствами или покушениями закончились 143 ссоры супругов. На учете правоохранительных органов за бытовые правонарушения на алкогольной почве состоит более 6 тысяч семей. Во многих из них родители лишены прав опеки из-за пристрастия к "зеленому змею".

Тем временем, МВД Беларуси подготовило законопроект о запрете распития пива в общественных местах. Документ также предполагает ограничение временных рамок продажи пива в киосках. Проект закона уже прошел процедуру согласования с 24 министерствами и ведомствами и в настоящее время находится в Совете министров республики. Затем документ будет направлен в Администрацию Президента и в последующем представлен в парламент. По мнению правоохранителей, принятие закона, запрещающего распитие пива в общественных местах, приведет к укреплению общественной безопасности, правопорядка и культуры.