Отдых в Крыму в этом году скорее всего подорожает

По прогнозам Крымской ассоциации туристических агентств, в приближающемся сезоне отдых в Крыму может незначительно подорожать в пределах прогнозных показателей инфляции (на 10-15%).В дальнейшем стоимость путевок будет зависеть от цен на энергоносители и стабильности гривны. Туристические компании Крыма, с тем чтобы привлечь как можно больше отдыхающих, подготовили новые программы активного отдыха в горно-лесной зоне, детского и оздоровительного туризма. В этом сезоне планируется также открыть новые отели в Евпатории, Ялте, Судаке, Алуште. Как сообщают украинские телеканалы, курорты Черноморского побережья ожидают в нынешнем сезоне около 6 млн. туристов, несмотря на невысокий уровень сервиса, а также вероятность очередной вспышки птичьего гриппа.