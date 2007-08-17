Отдых на сеновале профинансируют

Теперь хозяева домиков в деревне могут рассчитывать на льготный кредит.

Его выделят тем, кто всерьез готов заняться агротуризмом. Сегодня Миноблисполком представил программу поддержки сельских бизнесменов.

Хозяйка агроусадьбы под Минском Людмила Григорьевна называет себя "бизнесвумен" уже второй год. Люди едут сюда как будто за сельской экзотикой, хотя потом оказывается, что, неподкрепленная комфортом, ценится она мало. Проблемы со спросом начинаются там, где заканчивается цивилизация.



Программа, которую разработали вместе чиновники и банкиры, нужна как раз, чтобы помочь агроэнтузиастам финансами. Кроме того, начальным капиталом по льготному тарифу обеспечат тех, у кого своих туристических владений пока нет, но очень хочется. Для таких даже напечатали специальное пошаговое руководство, как устроить сельский бизнес.

В Минском районе всего около 50 усадеб. Большинство из них не может похвастаться вип условиями отдыха. Коттедж Людмилы Григорьевны - это пока в лучшем случае трехзвездочный отель. Впрочем, хозяйка уже затеяла ремонт - ради новой звездочки.

