Отдельные полосы для автобусов и троллейбусов в Минске появятся в сентябре

Новости Беларуси. Хорошая новость для пассажиров общественного транспорта. Первые выделенные полосы для автобусов и троллейбусов в Минске появятся в сентябре, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Уже определены пять участков улично-дорожной сети, где планируют в первую очередь применить новую схему движения транспорта: это перекрёсток Притыцкого – Лобанка – Кунцевщина, улицы Немига, Бобруйская, Тимирязева и проспект Независимости в районе Уручья.

По расчётам специалистов, новая схема организации движения позволит увеличить среднюю скорость общественного транспорта примерно на 10 километров.

Не обошли вниманием на пресс-конференции в Мингорисполкоме и тему строительства третьей линии метрополитена. В районе будущих станций «Ковальская слобода» и «Вокзальная» уже завершаются работы по перекладке инженерных сетей. На очереди подготовка конструкций для запуска тоннелепроходческого комплекса в сторону станции «Юбилейная площадь».

Работы ведутся в три смены строго по графику. Открытие первых четырёх станций третьей ветки метро намечено на конец 2018 – начало 2019 года.