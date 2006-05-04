Отдавая дань подвигу фронтовиков

Чествование ветеранов внутренних войск - участников Великой Отечественной войны - пройдет 5 мая в одной из столичных воинских частей.В торжествах примет участие заместитель министра внутренних дел - командующий внутренними войсками МВД Беларуси генерал-майор Валерий Гайдукевич. Он поздравит фронтовиков с праздником Победы. Ветераны познакомятся с жизнью, бытом и организацией боевой подготовки части, посетят учебные объекты, получат возможность подержать в руках образцы стрелкового вооружения, осмотрят боевую и специальную технику. Спецназовцы продемонстрируют гостям свое мастерство владения приемами рукопашного боя. А завершатся торжества выступлением Ансамбля песни и танца внутренних войск МВД. Праздничная программа, посвященная Дню Победы, пройдет завтра и в Белорусском государственном университете. На торжество приглашены ветераны Великой Отечественной - сотрудники вуза. В университетском дворике, перед стелой, установленной в память о погибших на войне преподавателях и студентах БГУ, состоится митинг памяти. Затем торжественным маршем пройдут курсанты военного факультета. Продолжатся праздничные мероприятия в зале заседаний ученого совета БГУ. Для гостей торжества подготовлена концертная программа с участием артистов эстрады и творческих коллективов вуза.