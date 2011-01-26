Отборочные туры соревнований «Золотая шайба»

Аншлаги в хоккейных коробках устраивают любители активного образа жизни. После оттепели на вновь залитых площадках скрещивают клюшки и отрабатывают фигурные па.

Горячая пора - и на ледовых аренах Московского района. Звёзды столичных стадионов сегодня показали класс в отборочных турах соревнований «Золотая шайба». Лучшие из лучших поборются за статус лидера в городских схватках,сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Владислав Коновалов, хоккеист:

Соперники будут тяжёлые. Особенно тяжело будет с Партизанским играть.



Евгений Смыченко, любитель хоккея:

С двумя детьми пришёл погонять шайбу, заодно подключились и получилось у нас две команды, три четыре создаётся. С заменой играем. И пока есть время и мороз, коробка залита, мы играем.

