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Отборочные туры соревнований «Золотая шайба»

26 января 2011 08:54
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Аншлаги в хоккейных коробках устраивают любители активного образа жизни. После оттепели на вновь залитых площадках скрещивают клюшки и отрабатывают фигурные па.

Горячая пора - и на ледовых аренах Московского района. Звёзды столичных стадионов сегодня показали класс в отборочных турах соревнований «Золотая шайба». Лучшие из лучших поборются за статус лидера в городских схватках,сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Владислав Коновалов, хоккеист:
Соперники будут тяжёлые. Особенно тяжело будет с Партизанским играть.

Евгений Смыченко, любитель хоккея:
С двумя детьми пришёл погонять шайбу, заодно подключились и получилось у нас две команды, три четыре создаётся. С заменой играем. И пока есть время и мороз, коробка залита, мы играем.

# общество

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