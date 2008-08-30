От всех напастей жителей Полоцка охраняет оберег

Огромное панно, состоящее более чем из 400-от сотканных лоскутов, выполненных в различной технике – результат масштабного творческого проекта, в котором принимают участие люди со всего мира.

Этот шедевр народного творчества, посвященный 1145-тилетию самого древнего города в Беларуси, ширится и продолжает свое шествие по стране. Уже около 100 квадратных метров главного оберега земли полоцкой создано руками народных мастериц более чем из 10-ти стран мира.

К его созданию кружковцы Полоцкого центра ремесел и национальных культур приступили в 2006-м. А разместив информацию в интернете нашли и единомышленников из разных уголков земли. Свои обереги присылали из России, Украины, Литвы, Латвии, Дании, Германии, Молдовы, Болгарии. Однако сами полоцкие мастера без дела тоже не сидели.

Два года подряд, такая болезнь, как грипп, обходила стороной полочан. По прогнозам специалистов 2009-й, скорее всего, станет третьим годом без эпидемии. Столь высокий иммунитет у себя, горожане, в первую очередь, связывают с обретением городом оберега. Чудотворное действие лоскутного полотна ощущает на себе и сама создательница магического оберега, Людмила Швыдкая. От оберега она получает заряд сил на дальнейшую работу.

На сегодняшний день в обереге уже 12 огромных полотнищ, составленных из 420 вышитых, сотканных и расписанных лоскутов. И сегодня ведется работа над самым магическим оберегом – №13. Уникальное произведение народных мастеров побывало во многих уголках Беларуси. И теперь магические квиты отправятся в свою первую заграничную поездку – страны Прибалтийского региона. Однако Полоцкую прописку оберег менять не собирается. После долгого путешествия он вернется в родной город.

