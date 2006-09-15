От старого здания учебно-спортивного комплекса в БГУ остались одни стены

После масштабной реконструкции в БГУ был открыт учебно-спортивный комплекс "Университетский". Теперь 23 тысячи студентов и 7 тысяч сотрудников БГУ знают, где черпать силы для интеллектуального труда.

В новом учебно-спортивном комплексе могут заниматься около двух тысяч человек в день. И не только на парах. Спорткомплекс также рассчитан на специализированные занятия по различным видам спорта.

От старого здания фактически остались только стены. Новое все: от дверей до спортивного оборудования. Модернизирован и 25-метровый бассейн. Впервые в залах появилось специальное покрытие, предназначенное для профессионального спорта. За 5 лет реконструкции государство затратило около восьми миллионов долларов. И студенты оценили такое внимание.

В БГУ учатся спортивные ребята. Начиная с 1956 года, более полутора десятков студентов участвовали в Олимпийских играх. Только в прошлом учебном году свыше 50 раз они прославили альма-матер на республиканских и международных соревнованиях.