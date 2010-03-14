От сотрудников британского мясокомбината потребовали знания польского языка

Британский мясоперерабатывающий завод, который является крупнейшим поставщиком сети британских супермаркетов, потребовал от претендентов на вакансии на производстве свободного знания польского языка, пишет The Daily Mail.

Объявление о вакансии было размещено агентством по трудоустройству в начале текущей недели. В нем говорилось, что к работе можно приступить немедленно, а в качестве одного из требований указывалось знание польского языка.

Первым позвонившим кандидатам в агентстве сказали, что они должны свободно изъясняться на польском, поскольку на этом языке проводится инструктаж по технике безопасности. Позвонившим через несколько дней говорили, что им не обязательно, но желательно быть носителями языка. Тем же, кто обратился в агентство в конце недели, сказали, что вакансии уже закрыты, и пояснили, что с руководством завода ведутся переговоры об отмене требования относительно знания иностранного языка.

Представители правительственного агентства по равенству заявили журналистам, что такие критерии набора сотрудников могут расцениваться как незаконные, поскольку знание иностранного языка может требоваться от кандидатов только в том случае, если оно необходимо для выполнения повседневных обязанностей.

После этого, представители мясоперерабатывающего завода сказали, что объявление было ошибочным и не предназначалось для публикации.

Специалисты подозревают, что таким образом руководство завода хотело ограничить круг претендентов на вакансии эмигрантами из Восточной Европы, которые могут работать за меньшую зарплату и не жалуются на допускаемые по отношению к ним нарушения, потому что боятся быть уволенными.