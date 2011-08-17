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От службы в армии освободят многодетных отцов

17 августа 2011 06:50
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От призыва на срочную военную службу освободят отцов, воспитывающих троих детей.

Это предусмотрено Национальной программой демографической безопасности Республики Беларусь на ближайшие 5 лет.

Всего на реализацию этого документа государство выделит около 770 млрд рублей. Часть денег направят на выплаты ежемесячных детских пособий. Станет доступнее и жилье для многодетных и молодых семей, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Петр Грушник, первый заместитель министра труда и социальной защиты Республики Беларусь:
Социальная защита семьи и детства. Второй блок связан с укреплением здоровья, увеличением продолжительности жизни. Третий — миграционные процессы. Это три столпа, на которых базируется эта программа.

# общество

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