От рака кожи ежегодно умирает 66000 человек

Эксперты ВОЗ считают, что основной причиной развития рака кожи является воздействие ультрафиолетового излучения солнца. Небольшие дозы этого излучения полезны для людей и играют важную роль в выработке витамина Д. Однако частые загорания без защиты и солнечные ожоги в детстве могут нанести необратимый вред здоровью и привести к развитию рака кожи на более позднем этапе жизни.
Ежегодно от меланомы и других раковых заболеваний кожи умирают 66 тыс. человек. Уровень заболеваемости раком кожи во всем мире возрастает по мере того, как люди со светлой кожей стремятся к солнцу, не осознавая связанные с ним опасности.
Медики бьют тревогу и призывают правительства обеспечить всестороннее просвещение население с помощью использовании всех СМИ, включая Интернет и мобильные телефоны. Они предлагают туристическим агентствам размещать на своих веб-сайтах рядом с рекомендациями отелей и другой информацией о поездках напоминания туристам о необходимости пользоваться солнцезащитными средствами и избегать полуденного солнца.
В Бразилии медики взяли инициативу в свои руки. В течение последних 10 лет в один из ноябрьских дней более 1,5 тыс. врачей выходят на улицы и пляжи Бразилии и рассказывают об опасности раковых заболеваний. А в Австралии по телевизору стали демонстрировать программу, в которой мультипликационный персонаж чайка Сид напоминает о необходимости надеть футболку и шляпу и намазаться кремом