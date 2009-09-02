От рака кожи ежегодно умирает 66000 человек

Ежегодно во всем мире регистрируется от 2 до 3 млн. случаев заболевания доброкачественным раком кожи и более 130 тыс. случаев злокачественной меланомы. Такие данные приводит Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Эксперты ВОЗ считают, что основной причиной развития рака кожи является воздействие ультрафиолетового излучения солнца. Небольшие дозы этого излучения полезны для людей и играют важную роль в выработке витамина Д. Однако частые загорания без защиты и солнечные ожоги в детстве могут нанести необратимый вред здоровью и привести к развитию рака кожи на более позднем этапе жизни.



Ежегодно от меланомы и других раковых заболеваний кожи умирают 66 тыс. человек. Уровень заболеваемости раком кожи во всем мире возрастает по мере того, как люди со светлой кожей стремятся к солнцу, не осознавая связанные с ним опасности.



Медики бьют тревогу и призывают правительства обеспечить всестороннее просвещение население с помощью использовании всех СМИ, включая Интернет и мобильные телефоны. Они предлагают туристическим агентствам размещать на своих веб-сайтах рядом с рекомендациями отелей и другой информацией о поездках напоминания туристам о необходимости пользоваться солнцезащитными средствами и избегать полуденного солнца.



В Бразилии медики взяли инициативу в свои руки. В течение последних 10 лет в один из ноябрьских дней более 1,5 тыс. врачей выходят на улицы и пляжи Бразилии и рассказывают об опасности раковых заболеваний. А в Австралии по телевизору стали демонстрировать программу, в которой мультипликационный персонаж чайка Сид напоминает о необходимости надеть футболку и шляпу и намазаться кремом