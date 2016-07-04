От непогоды 3 – 4 июля больше всего пострадали Минская и Могилёвская области: обзор событий

Новости Беларуси. Беларусь оказалась во власти непогоды. Грозовой фронт, пришедший в минувшее воскресенье и успевший прокатится по территории всей страны, принес с собой сильные ливни и порывистый ветер. Больше всего досталось Могилевской и Минской областям. Без света некоторое время оставались почти 840 населённых пунктов, повреждены крыши жилых домов, школ, сельскохозяйственных зданий.

В Копыльском районе порывов ветра не выдержала водонапорная башня, в Минске 7 июля на несколько минут погас Вечный огонь. И прогнозы синоптиков не утешител, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анна Адамовна рассказывает об урагане. Непогода вырвала раму с ее веранды. Та просто летала по двору. Благо, починить помогли соседи. Жительница села Русаки говорит, что такого ветра в их деревне не было давно.

Анна Линник, житель деревни Русаки Минской области:

Темная туча, все потемнело, и начался дождь с градом.

А Софья Михайловна, хозяйка соседнего подворья, показывает: ураган собрал весь урожай вишен. На траве после бури оказались все ягод. Но главное – женщина не знает, что теперь делать с яблоней.

Софья Барановская, житель деревни Русаки Минской области:

У соседей тоже сломало яблоню. Здесь лежит. И том саду тоже яблоня лежит, ветки обломаны.

Больше всех досталось Минской области. По сводкам МЧС, без света 4 июля утром находилось около 800 населенных пунктов. В основном небольшие деревни. А в этом селе порывы ветра на себе ощутила водонапорная башня. Старая , 1978-года постройки, конструкция не выдержала. Никто не пострадал.

Виталий Ракевич, исполняющий обязанности начальника управления сельского хозяйства и продовольствия Копыльского районного исполнительного комитета:

Сразу были приняты меры по обеспечению животных водой. На ферме содержится около тысячи голов скота. 540 голов – дойное стадо. Вчера во второй половине дня во все помещения была завезена вода. С сегодняшнего дня приняты меры (работаем КУП ЖКХ): будет установлен частотный регулятор – к вечеру вода пойдет на ферму.

А эта ферма тоже оказалась унесенной ветром. Коровники (целых три) и сеновал – все сдалось перед силой стихии. В итоге, ущерб в размере 300 миллионов неденоминированных рублей и несколько дней ремонтно-восстановительных работ.

Сергей Ковалевский, директор ОАО «Племзавод «Дусаевщина»:

Более 2,5 тысяч листов шифера просто-напросто за 15 минут срезало. Подсчитали, что надо 170 миллионов на шифер.

В Минске же, как и накануне, погода менялась каждый час. Порывистый ветер с дождем стали причиной казуса на площади Победы.

Игорь Петрулевич, сотрудник УП «Мингаз»:

В аварийную службу поступило заявление, что потух Вечный огонь.

Об этом в службу газа сообщили прохожие. Специалисты устранили неприятность в течение нескольких минут. Говорят, такое во время сильного ветра не редкость.

В целом же, страна от непогоды отошла. Сейчас специалисты подсчитывают общий ущерб от ненастья. Но главное, что нет человеческих жертв.

Анатолий Балябин, заместитель начальника управления аварийно-спасательных служб и ликвидации чрезвычайных ситуаций МЧС Республики Беларусь:

В результате прохождения грозового фронта по городу Минску отмечалось выпадения 11 миллиметров осадков при месячной норме 90 миллиметров. В результате были потоплены отдельные участки дороги, фиксировались обрушения деревьев, в том числе на автомобили. Все последствия непогоды и прохождения грозового фронта, которые проходили 3 июля на территории Беларуси, полностью ликвидированы.

Синоптики не дают утешительных прогнозов. Ненастье в стране продолжится. Всю неделю температура не выше 22 градусов – это ниже нормы, грозы и ветер с порывами до 20 метров в секунду.