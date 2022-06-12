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От народа к чиновникам и наоборот. В ток-шоу «По существу» представители власти обсудят региональную политику

12 июня 2022 16:32
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Новости Беларуси. Региональная политика и двустороннее движение по маршруту чиновник – народ. Об этом пойдет речь 13 июня в общественно-политическом ток-шоу «По существу», сообщили в программе «Неделя» на СТВ.  

От народа к чиновникам и наоборот. В ток-шоу «По существу» представители власти обсудят региональную политику-1

В студии топ-истеблишмент разных эшелонов власти. Включайте единственное в стране ток-шоу, которое идет в прямом эфире. И присоединяйтесь к разговору по существу в 18:30.  

# Государственная политика # общество # Фотофакт

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