От народа к чиновникам и наоборот. В ток-шоу «По существу» представители власти обсудят региональную политику

Новости Беларуси. Региональная политика и двустороннее движение по маршруту чиновник – народ. Об этом пойдет речь 13 июня в общественно-политическом ток-шоу «По существу», сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Новости Беларуси. Региональная политика и двустороннее движение по маршруту чиновник – народ. Об этом пойдет речь 13 июня в общественно-политическом ток-шоу «По существу», сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
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