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От Карла Маркса через Володарского до проспекта Независимости перекрыто движение до 30 июня

15 мая 2010 13:13
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Дорожную артерию вскрыли, чтобы проложить кабельную линию.

Рабочий:
Надо либо по Комсомольской объезжать, либо тут круг делать.

Нарезать круги водителям придется еще до 30 июня.

# общество

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