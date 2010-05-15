От Карла Маркса через Володарского до проспекта Независимости перекрыто движение до 30 июня

Рабочий:
Надо либо по Комсомольской объезжать, либо тут круг делать.
Нарезать круги водителям придется еще до 30 июня.
Поликлиники в Минске с 16 мая переходят на летний режим работы.
В Минске в 2010 году отремонтируют 31 улицу.
Ошибки бывают разные. Но та, которую можно было обнаружить, при въезде в Беларусь по московской трассе, – особенная. Информационный щит с названием нашей страны в английском варианте был написан с ошибкой.
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