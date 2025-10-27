От идеи до производства – узнали, как оснащён Центр технического творчества детей и молодёжи

Минск на волне технологий. Где раньше уезжали автобусы, теперь стартуют идеи. Центр технического творчества – новая точка притяжения будущих инженеров. Это не просто здание, а стратегическая инвестиция в интеллект страны. Именно здесь, на месте бывшего автовокзала, создана современная площадка, где начинается путь будущих инженеров, конструкторов и технологов. Президент Беларуси принял личное участие в его торжественном открытии, подчеркнув, что процветать будут именно те государства, которые могут создавать новые технологии, эффективно использовать их в производстве и других сферах жизни. Об этом и не только поговорим с гостями ток-шоу «Большой город» на СТВ. Как записать ребенка в новый Центр технического творчества детей и молодежи – рассказал педагог. Екатерина Забенько, ведущая:

Как представлены ваши сферы в Центре технического творчества? Довольны ли вы оснащением? Сами ли принимали участие в формировании этого набора необходимых элементов?

Антон Самсонов, педагог дополнительного образования минского Центра технического творчества детей и молодежи:

Да, так как я непосредственно сам принимал участие, очень доволен оснащением центра. Я представляю сферу радиоэлектроники и робототехники. Там сейчас закуплено и уже стоит передовое оборудование – лабораторные установки, устройства для паяния. Обширная такая база элементов, которая позволяет работать продуктивно в плане, может быть, даже сотрудничества с какими-то организациями белорусской экономики, к примеру, научно-исследовательских институтов. Екатерина Забенько:

То есть это прямо тоже предусмотрено такое более широкое представление возможностей центра? Антон Самсонов:

Да, мы очень тесно сотрудничаем в принципе со всеми организациями, как минскими, так и зарубежными. Мы еще сотрудничаем на данный момент с предприятиями и с научно-исследовательскими институтами города Минска. Екатерина Забенько:

Какие возможности для ваших воспитанников? В принципе, согласны ли вы с тем, что центр уже называют инженерной кузницей будущего? В чем вы видите главную миссию новой такой образовательной платформы?