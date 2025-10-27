От идеи до производства – узнали, как оснащён Центр технического творчества детей и молодёжи
Минск на волне технологий. Где раньше уезжали автобусы, теперь стартуют идеи. Центр технического творчества – новая точка притяжения будущих инженеров. Это не просто здание, а стратегическая инвестиция в интеллект страны. Именно здесь, на месте бывшего автовокзала, создана современная площадка, где начинается путь будущих инженеров, конструкторов и технологов.
Президент Беларуси принял личное участие в его торжественном открытии, подчеркнув, что процветать будут именно те государства, которые могут создавать новые технологии, эффективно использовать их в производстве и других сферах жизни. Об этом и не только поговорим с гостями ток-шоу «Большой город» на СТВ.
Как записать ребенка в новый Центр технического творчества детей и молодежи – рассказал педагог.
Екатерина Забенько, ведущая:
Как представлены ваши сферы в Центре технического творчества? Довольны ли вы оснащением? Сами ли принимали участие в формировании этого набора необходимых элементов?
Антон Самсонов, педагог дополнительного образования минского Центра технического творчества детей и молодежи:
Да, так как я непосредственно сам принимал участие, очень доволен оснащением центра. Я представляю сферу радиоэлектроники и робототехники. Там сейчас закуплено и уже стоит передовое оборудование – лабораторные установки, устройства для паяния. Обширная такая база элементов, которая позволяет работать продуктивно в плане, может быть, даже сотрудничества с какими-то организациями белорусской экономики, к примеру, научно-исследовательских институтов.
Екатерина Забенько:
То есть это прямо тоже предусмотрено такое более широкое представление возможностей центра?
Антон Самсонов:
Да, мы очень тесно сотрудничаем в принципе со всеми организациями, как минскими, так и зарубежными. Мы еще сотрудничаем на данный момент с предприятиями и с научно-исследовательскими институтами города Минска.
Екатерина Забенько:
Какие возможности для ваших воспитанников? В принципе, согласны ли вы с тем, что центр уже называют инженерной кузницей будущего? В чем вы видите главную миссию новой такой образовательной платформы?
Дмитрий Жук, педагог дополнительного образования минского Центра технического творчества детей и молодежи:
Что касается моих направлений, для меня это робототехника и трассовое моделирование. Условия все для этого созданы, так как у нас теперь есть большие помещения для этого, все современное оборудование. Полный процесс разработки производить прямо там. То есть от создания, придумывания какой-то идеи и до производства. Есть 3D-принтеры, лазеры. На мой взгляд, это очень важно, что нам дали такую возможность. Осталось только не подвести.
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