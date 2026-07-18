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От хода уборочной до ситуации с топливом – Лукашенко заслушал доклад Крутого

18 июля 2026 11:16
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Развитие инвестиционных проектов Беларуси за рубежом, эффективная работа уборочного конвейера в стране, социально-экономическое развитие Брестской области, и «горячий хайп для беглой оппозиции».

Александр Лукашенко 18 июля заслушал доклады главы Администрации Президента и председателя Брестского облисполкома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

От хода уборочной до ситуации с топливом – Лукашенко заслушал доклад Крутого-2

Дмитрий Крутой доложил Президенту о графике мероприятий на предстоящую неделю. Он будет посвящен уборочной кампании, реализации инвестпроектов с зарубежными партнерами, рассмотрению кадровых вопросов. Самая актуальная тема – подготовка к селекторному совещанию о ходе уборочной кампании.

В стране ожидается высокий урожай – не меньше, чем в 2025 году, который Президент поручил взять за базовый показатель. Но пока зерно еще в полях. Основные задачи – своевременность уборки и сохранность урожая. На контроле главы государства – работа зерносушильных комплексов и обеспеченность топливом предприятий АПК.

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От хода уборочной до ситуации с топливом – Лукашенко заслушал доклад Крутого-4

Игорь Тур, политический обозреватель ОНТ:
Сделаю предположение, что доклад сегодня был обширным. Все-таки глава государства неделю был в командировке, но тем не менее вопросов, на которые нужно обращать внимание на уровне главы государства, наверняка много.

Расскажите, пожалуйста, основные темы, по которым вы сегодня Президенту докладывали.

От хода уборочной до ситуации с топливом – Лукашенко заслушал доклад Крутого-6

Дмитрий Крутой, глава Администрации Президента Беларуси:
Первый блок вопросов касался предстоящего графика работы Президента. Буквально на следующей неделе нам предстоит большое, но в принципе традиционное, очень важное мероприятие – это селекторное совещание, посвященное началу уборки, ходу уборки. И Президентом довольно обширный был сделан обзор этого мероприятия.

Он посмотрел документы и было заявлено, что с учетом того, что он последние дни в том числе и на вертолете посмотрел очень много полей в разных регионах нашей страны, сказано, что в принципе урожай сегодня не хуже уровня прошлого года. И наша задача его сейчас просто собрать.

Вы помните, что в прошлом году это был в принципе рекорд – 11,5 миллионов тонн. Повторить его, как базовая задача, будет непросто. Но с учетом того, что на сегодняшнее утро у нас собран первый миллион тонн и урожайность выше прошлого года на 10 %, как основную уже задачу Президент видит все-таки небольшую прибавку. Потому что здесь нет какой-то погони именно за цифрами, за тоннами, но он правильно отмечает, что у нас активно развивается животноводство и нужна соответствующая кормовая база.

От хода уборочной до ситуации с топливом – Лукашенко заслушал доклад Крутого-8

Дмитрий Крутой:
Особенность нынешней уборочной кампании это то, что очень много работ осуществляется фактически одновременно. Президент поручил не снижать темпы заготовки травяных кормов. С учетом погоды, которая как раз-таки в этой части очень серьезно нам помогает, очень неплохо прошел первый укос трав, второй укос трав. Сейчас уже половину убрали. Тоже плюс от 6 до 20 %, в зависимости от вида заготавливаемых кормов, у нас прибавка.

Будет на селекторе обсуждаться работа зерносушильно-очистительных наших комплексов, которые, может быть, в предыдущие годы были задействованы не в том объеме, в котором они понадобятся сейчас. Но эта тема будет объектом пристального внимания, потому что один день простоя этого комплекса – это замедление темпов уборки, потеря урожая.

Ситуация с топливом. Она абсолютно спокойная и управляемая в рамках уборочной кампании, но специально созданная Президентом рабочая группа вскрыла факты воровства топлива. В принципе, ничего нового в этих случаях нет, но особенность момента в том, что точно такой же аспект, как и с калийными азотными удобрениями несколько месяцев назад.

Вы помните, мировые рынки, сумасшедшие цены, экспортная возможная валютная выручка, которую могла бы получить страна, и вот нерадивое отношение к такому стратегическому ресурсу, оно сегодня фактически один в один повторяется на примере топлива. Потому что проблемы Ормузского пролива, конфликт США и Ирана, проблемы конфликта в Украине, толкают мировые цены и на нефть, уже почти 90 долларов за баррель, и цены на топливо вверх практически по всему миру.

И когда у нас внутри страны приняты решения по обеспечению под полную потребность уборочной кампании дефицитными видами топлива, такое нерадивое отношение (факты воровства, взяточничества) в этой сфере просто недопустимо. Особенно сейчас, особенно в моменте. Потому что правильно сказал Президент, как добросовестным субъектам смотреть на это все безобразие. И что, власть не может принять никаких решений? Конечно, может, и они будут самыми жесткими.

# Александр Лукашенко # Дмитрий Крутой # Государственная политика

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