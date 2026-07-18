От хода уборочной до ситуации с топливом – Лукашенко заслушал доклад Крутого

Развитие инвестиционных проектов Беларуси за рубежом, эффективная работа уборочного конвейера в стране, социально-экономическое развитие Брестской области, и «горячий хайп для беглой оппозиции». Александр Лукашенко 18 июля заслушал доклады главы Администрации Президента и председателя Брестского облисполкома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Крутой доложил Президенту о графике мероприятий на предстоящую неделю. Он будет посвящен уборочной кампании, реализации инвестпроектов с зарубежными партнерами, рассмотрению кадровых вопросов. Самая актуальная тема – подготовка к селекторному совещанию о ходе уборочной кампании. В стране ожидается высокий урожай – не меньше, чем в 2025 году, который Президент поручил взять за базовый показатель. Но пока зерно еще в полях. Основные задачи – своевременность уборки и сохранность урожая. На контроле главы государства – работа зерносушильных комплексов и обеспеченность топливом предприятий АПК. «Горячий хайп для беглой оппозиции». Крутой о ситуации с трудовыми мигрантами из Узбекистана. Читайте здесь.

Игорь Тур, политический обозреватель ОНТ:

Сделаю предположение, что доклад сегодня был обширным. Все-таки глава государства неделю был в командировке, но тем не менее вопросов, на которые нужно обращать внимание на уровне главы государства, наверняка много. Расскажите, пожалуйста, основные темы, по которым вы сегодня Президенту докладывали.

Дмитрий Крутой, глава Администрации Президента Беларуси:

Первый блок вопросов касался предстоящего графика работы Президента. Буквально на следующей неделе нам предстоит большое, но в принципе традиционное, очень важное мероприятие – это селекторное совещание, посвященное началу уборки, ходу уборки. И Президентом довольно обширный был сделан обзор этого мероприятия. Он посмотрел документы и было заявлено, что с учетом того, что он последние дни в том числе и на вертолете посмотрел очень много полей в разных регионах нашей страны, сказано, что в принципе урожай сегодня не хуже уровня прошлого года. И наша задача его сейчас просто собрать. Вы помните, что в прошлом году это был в принципе рекорд – 11,5 миллионов тонн. Повторить его, как базовая задача, будет непросто. Но с учетом того, что на сегодняшнее утро у нас собран первый миллион тонн и урожайность выше прошлого года на 10 %, как основную уже задачу Президент видит все-таки небольшую прибавку. Потому что здесь нет какой-то погони именно за цифрами, за тоннами, но он правильно отмечает, что у нас активно развивается животноводство и нужна соответствующая кормовая база.