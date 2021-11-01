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От буллинга до госпрограмм. Какие темы обсуждают со школьниками в рамках проекта «ШАГ»?

01 ноября 2021 06:26
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Новости Беларуси. «Школа активного гражданина» продолжает затрагивать самые актуальные темы, волнующие подрастающее поколение. Проект «ШАГ», который стартовал два года назад в белорусских школах, сегодня стал хорошей дискуссионной площадкой для старшеклассников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

От буллинга до госпрограмм. Какие темы обсуждают со школьниками в рамках проекта «ШАГ»?-1

Так, в третьей могилевской городской гимназии ребята активно следят за событиями в стране и за рубежом и лично предлагают вопросы для обсуждения. Закрытых тем нет, педагоги и специальные гости дискуссий готовы говорить обо всем: от буллинга подростков и кибермошенничества до реализации масштабных государственных программ. Последний урок посвятили здравоохранению. Много внимания уделили профилактике коронавируса.  

От буллинга до госпрограмм. Какие темы обсуждают со школьниками в рамках проекта «ШАГ»?-4

Дарья Кадет, учащаяся могилевской городской гимназии № 3:
К нам по этому поводу приходил доктор. Доктор нам рассказывал, зачем носить маски, помогает ли это. Рассказывал о вакцинации, нужно ли это, обязательно ли это, как сохранить себя, свое здоровье и своих близких. Показывал нам различные дыхательные упражнения, показывал, как мыть руки, потому что, может быть, наши одноклассники уже могли об этом позабыть.  

От буллинга до госпрограмм. Какие темы обсуждают со школьниками в рамках проекта «ШАГ»?-7

Серафим Остапчук, учащийся могилевской городской гимназии № 3:
Лично мне проект «Школа активного гражданина» помогает обсудить с моими одноклассниками и сверстниками вопросы, актуальные на сегодняшний день. Например, такие вопросы, как безопасность в интернете. Казалось бы, мы все профессионалами себя считаем, все разбираемся, но иногда все же мы наталкиваемся на грабли опасности и можем подвергнуть опасности не только себя, но и своих друзей.  

От буллинга до госпрограмм. Какие темы обсуждают со школьниками в рамках проекта «ШАГ»?-10

Юлия Маталина, заместитель директора могилевской городской гимназии № 3:
Ребята привыкли, что каждый месяц они должны придумать тему, которая волнует их сегодня, которая волнует их здесь и сейчас. Они должны подготовить необходимую информацию, презентацию. Мы думаем, каких же гостей пригласить, которые смогли бы дать профессиональный ответ и дать совет нашим ребятам, который они смогли бы использовать в своей жизни.  

От буллинга до госпрограмм. Какие темы обсуждают со школьниками в рамках проекта «ШАГ»?-13

Основная цель проекта «ШАГ» – помочь подросткам лучше ориентироваться во внутренней и внешней информационной повестке. А также привлечь к участию в общественной жизни страны.  

# Школы в Беларуси # общество # Дарья Кадет # Серафим Остапчук # Юлия Маталина # Фотофакт

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