От буллинга до госпрограмм. Какие темы обсуждают со школьниками в рамках проекта «ШАГ»?

Новости Беларуси. «Школа активного гражданина» продолжает затрагивать самые актуальные темы, волнующие подрастающее поколение. Проект «ШАГ», который стартовал два года назад в белорусских школах, сегодня стал хорошей дискуссионной площадкой для старшеклассников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, в третьей могилевской городской гимназии ребята активно следят за событиями в стране и за рубежом и лично предлагают вопросы для обсуждения. Закрытых тем нет, педагоги и специальные гости дискуссий готовы говорить обо всем: от буллинга подростков и кибермошенничества до реализации масштабных государственных программ. Последний урок посвятили здравоохранению. Много внимания уделили профилактике коронавируса.

Дарья Кадет, учащаяся могилевской городской гимназии № 3:

К нам по этому поводу приходил доктор. Доктор нам рассказывал, зачем носить маски, помогает ли это. Рассказывал о вакцинации, нужно ли это, обязательно ли это, как сохранить себя, свое здоровье и своих близких. Показывал нам различные дыхательные упражнения, показывал, как мыть руки, потому что, может быть, наши одноклассники уже могли об этом позабыть.

Серафим Остапчук, учащийся могилевской городской гимназии № 3:

Лично мне проект «Школа активного гражданина» помогает обсудить с моими одноклассниками и сверстниками вопросы, актуальные на сегодняшний день. Например, такие вопросы, как безопасность в интернете. Казалось бы, мы все профессионалами себя считаем, все разбираемся, но иногда все же мы наталкиваемся на грабли опасности и можем подвергнуть опасности не только себя, но и своих друзей.

Юлия Маталина, заместитель директора могилевской городской гимназии № 3:

Ребята привыкли, что каждый месяц они должны придумать тему, которая волнует их сегодня, которая волнует их здесь и сейчас. Они должны подготовить необходимую информацию, презентацию. Мы думаем, каких же гостей пригласить, которые смогли бы дать профессиональный ответ и дать совет нашим ребятам, который они смогли бы использовать в своей жизни.